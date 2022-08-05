Gediz'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu

Uluoymak Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katından dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya 'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

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