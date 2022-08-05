Gediz'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Gediz'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu

05.08.2022 15:23
Gediz'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Uluoymak Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın zemin katından dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dairede bulunan Sait Ulutürk (80), çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilendiği belirlenen Ulutürk, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasara neden olan yangın, Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Gediz'deki yangında maddi hasar oluştu Gediz'deki yangında maddi hasar oluştu
Kaynak: AA

İtfaiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gediz'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gediz'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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