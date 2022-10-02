Altınkent köyünde Murat Olgun'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Altınkent, İtfaiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gediz'deki yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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