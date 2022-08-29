Kaza, Kumtaş Mahallesi Kumtaş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. (78) idaresindeki 43 EY 377 plakalı araç, Kumtaş Caddesinde aşırı hız nedeniyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç park halindeki sırasıyla önce 10 PA 104 plakalı araca sonra 42 E 2529 plakalı araca çarptı. Daha sonra bir takla daha atan araç yol ortasında durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kütahya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

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