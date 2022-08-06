Kuvvetli yağış sonrası Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sel ve su birikintileri meydana geldi. Çok sayıda araç, sel sularında mahsur kaldı. Vatandaşlar, araçlarını kurtarmanın derdine düştü. Su baskınları nedeni ile belediye ekipleri ise çeşitli noktalarda meydana gelen su birikintilerine ve su baskınlarına müdahale etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Tragger, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Araçlar sel sularında mahsur kaldı - Son Dakika

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