Gediz'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gediz'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

01.09.2022 12:55
Gediz'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şerif A. yönetimindeki 43 ABM 993 plakalı hafif ticari araç, Uluoymak Mahallesi Mehmet Ersoy Caddesi'nde Umut Ö'nün (17) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü Umut Ö. ile Şerif Ahmet U. (15) yaralandı.

Ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kütahya, Tragger, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gediz'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gediz'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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