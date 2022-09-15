Kütahya'da çarpışan kamyonetle kamyonun sürücüleri yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu araç sürücüleri ağır yaralandı.
Mehmet Keskin (40) yönetimindeki 43 LE 747 plakalı kamyonet, Gediz-Kütahya kara yolu Eskigediz Kavşağı'nda, Halil İbrahim Ören (60) idaresindeki 43 EZ 616 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Keskin ve Ören, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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