Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10.08.2022 16:44
Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cafer G. yönetimindeki 43 SL 167 plakalı otomobil, Gümele köyü yakınında Mehmet Emin S'nin kullandığı 64 NC 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan sürücüler Cafer G. ve Mehmet Emin S. ile araçlardan birinden bulunan Yıldız Nur G. (26), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kütahya, Gümele, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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