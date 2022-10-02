Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

02.10.2022 16:42

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, mobilya mağazası deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, mobilya mağazası deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Özyurt Mahallesi'nde mobilya mağazasına ait bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri, depoda çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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