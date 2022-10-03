Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

03.10.2022 14:30
Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yeşil reçeteyle satılan ilaç ve uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yeşil reçeteyle satılan ilaç ve uyuşturucu bulundurduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında bir şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen N.A'nın üzerinde yaptıkları aramada yeşil reçeteyle satılan 2 kutu hap ve yaklaşık 10 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kütahya, Gediz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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