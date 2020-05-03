Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nin tamamı ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi'ndeki iki sokakta bazı vatandaşların Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kütahya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik caddesi 120 ve 121 Sokak'ta bazı vatandaşlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla bugün saat 14.00 itibarıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi, 120 ve 121 sokakta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.