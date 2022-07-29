Edinilen bilgiye göre, Ova mevkiindeki Kocaçay kenarında bulunan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle otların tutuşmasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Hisarcık Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hisarcık'ta arazi yangını - Son Dakika

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