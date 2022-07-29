Hisarcık'ta arazi yangını - Son Dakika
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Hisarcık'ta arazi yangını

29.07.2022 10:17
Hisarcık'ta arazi yangını

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ova mevkiindeki Kocaçay kenarında bulunan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle otların tutuşmasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Hisarcık Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kütahya'da balya makinesi kıvılcımından çıkan yangında 2 dekar alan yandı Kütahya'da balya makinesi kıvılcımından çıkan yangında 2 dekar alan yandı Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta arazi yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta arazi yangını - Son Dakika
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