Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı

31.07.2022 10:41
Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir otomobilin balya yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir otomobilin balya yüklü traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet'ten Hisarcık istikametine seyreden M.K yönetimindeki 43 RV 900 plakalı otomobil ilçe girişindeki akaryakıt istasyonu yakınında H.Ş idaresindeki 43 PL 364 plakalı saman balyası yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.K ve traktörde bulunan A.Ş yaralandı. Yaralılar ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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