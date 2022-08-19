Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı

19.08.2022 20:32
Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprü bariyerlerine çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprü bariyerlerine çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet'ten Hisarcık istikametine seyreden İ.D yönetimindeki 43 PF 425 plakalı otomobil ilçe girişindeki Koca Köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluklarına çarparak takla attı.

Kazada sürücüsü İ.D ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.A yaralandı. Yaralılar ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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