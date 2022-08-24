Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi

24.08.2022 14:28
Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni mahsul yazlık patates hasadının başlamasına rağmen fiyatların 10 TL'den aşağı düşmemesi vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni mahsul yazlık patates hasadının başlamasına rağmen fiyatların 10 TL'den aşağı düşmemesi vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı.

Önceki yıllarda zarar eden patates üreticilerinin yaklaşık yüzde 70'inin sözleşmeli ekim yaptığına dikkat çeken 29 yıllık patates üreticisi Fahrettin Demir, "Tarımdaki girdi fiyatlarındaki büyük artışlar üzerine patates üreticisi zarar etmemek için son dönemlerde tüccarlarla anlaşarak sözleşmeli üretime yöneldi. Bu durum patates fiyatlarına olumsuz yansıdı. Şu anda marketlerde patates 10-12 TL!' den satılıyor. Bu yıl 30 dönüm alana patates ekimi yaptım ve yaklaşık 90 ton ürün bekliyorum. Kendi üretimim olan patatesi perakende 10 TL'den, toptan ise 7,5 TL'den veriyorum. Vatandaşlara tavsiyem kışın tüketecekleri patatesleri şimdiden alsınlar. Çünkü fiyatların ne olacağı belli değil" diye konuştu.

(Mustafa Akçay/İHA)

YORUMLAR
500
Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı Kütahya'da otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:30 Marmara ve Ege'de 8 ilde sağanak, 4 ilde ise yağan dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:45:26. #1.11#
SON DAKİKA: Yerli patates çıktı fiyatlar yine düşmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement