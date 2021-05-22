Kütahya'nın İncebel Tepesi'ne yamaç paraşütü pisti yapılacak

Kütahya Valisi Ali Çelik, yamaç paraşütü pisti yapılması planlanan Yellice Dağı'nın en yüksek noktası İncebel Tepesi'nde incelemelerde bulundu.

Kütahya merkeze 12 kilometre uzaklığındaki İncebel Tepesi'nde yamaç paraşütü sporu için gerekli altyapı çalışmalarına başlandığını söyleyen Vali Ali Çelik, piste ulaşım için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce 3,4 km. yol çalışması yapıldığını söyledi.

Pist düzenlemesi ve yolun iyileştirme çalışmalarının ise Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılacağını kaydeden Vali Çelik, "Şehir merkezine yakınlığı, eşsiz manzaralarıyla gökyüzü ve adrenalin tutkunları için uğrak noktası olacağına inanıyoruz" dedi.

Vali Çelik'e, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin eşlik etti. - KÜTAHYA