Kütahya'nın Merkez Nüfusu 16 İlin Nüfusundan Fazla

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ADNKS 2018 sonuçlarına göre, Kütahya nüfusunun 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre artarak 577 bin 941 kişi olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ADNKS 2018 sonuçlarına göre, Kütahya nüfusunun 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre artarak 577 bin 941 kişi olduğunu açıkladı.



TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 0,7'sini oluştururken, en fazla nüfusa sahip 38. il konumunda olduğunu ifade etti.



Akyol, "Kütahya'da yıllık nüfus artış hızı 2016-2017 döneminde binde -2,4 iken 2017-2018 döneminde binde 9,9 olarak gerçekleşmiştir. 2018 ADNKS sonuçlarına göre Kütahya'da erkek nüfusun oranı yüzde 49,3 (284 675 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,7 (293 266 kişi) olarak gerçekleşmiştir. Erkek nüfus oranı en yüksek olan ilçe yüzde 50,8 ile Dumlupınar iken, kadın nüfus oranı en yüksek olan ilçe yüzde 51,8 ile Şaphane'dir. Kütahya Merkez ilçesi 266 bin 784 kişi nüfusu ile Yalova, Karaman, Karabük, Kırşehir, Erzincan, Bilecik, Sinop, Çankırı, Bartın, Iğdır, Artvin, Gümüşhane, Kilis, Ardahan, Tunceli ve Bayburt illerinden daha fazla nüfusa sahiptir. Kütahya ilçelerine bakıldığında 2018 yılında nüfusu en yüksek olan ilçe 266 bin 784 kişi ile Merkez ilçe olurken, bunu sırasıyla Tavşanlı 101 bin 903 kişi, Simav 64 bin 15 kişi, Gediz 49 bin 827 kişi, Emet 19 bin 986 kişi, Altıntaş 16 bin 803 kişi, Domaniç 15 bin 181 kişi, Hisarcık 12 bin 531 kişi, Aslanapa 9 bin 224 kişi, Çavdarhisar 6 bin 800 kişi, Şaphane 6 bin 366 kişi, Pazarlar 5 bin 522 kişi ve Dumlupınar 2 bin 999 kişi ilçeleri takip etmektedir. Kütahya ilinin nüfus artış hızı en fazla olan ilçesi binde 87,8 ile Pazarlar olurken, en fazla azalış olan ilçesi binde -18,2 ile Aslanapa olmuştur" dedi. - KÜTAHYA

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