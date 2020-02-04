Kütahya'nın nüfusu 1 yılda bin 316 kişi arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'nın nüfusu 1 yılda bin 316 kişi arttı - Son Dakika

Kütahya'nın nüfusu 1 yılda bin 316 kişi arttı

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) Kütahya nüfusunun 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre, bin 316 kişi artarak 579 bin 257 kişi olduğunu açıkladı.

Kütahya'nın nüfusu 1 yılda bin 316 kişi arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, (TÜİK) Kütahya nüfusunun 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre, bin 316 kişi artarak 579 bin 257 kişi olduğunu açıkladı.


Kütahya'nın bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 0,7'sini oluşturduğunu ve en fazla nüfusa sahip 38. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, "Kütahya'da yıllık nüfus artış hızı 2017-2018 döneminde binde 9,9 iken 2018-2019 döneminde binde 2,3 olarak gerçekleşmiştir. 2019 ADNKS sonuçlarına göre; Kütahya'da erkek nüfusun oranı yüzde 49,2 (285 020 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,8 (294 237 kişi) olarak gerçekleşmiştir" dedi.


Kütahya'da 2018 yılında 48 olan nüfus yoğunluğunun, 2019 yılında da değişmeyerek 48 olarak gerçekleştiğini söyleyen Akyol," 2019 ADNKS sonuçlarına göre Ege Bölgesi illeri arasında nüfusu en yüksek olan il 4 Milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir olurken, nüfusu en düşük olan il ise 370 bin 509 kişi ile Uşak'tır. Kütahya, 579 bin 257 nüfus büyüklüğü ile Ege Bölgesinde nüfusu en yüksek olan 7. il konumundadır. Ege Bölgesi illeri arasında 2018-2019 döneminde yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan il binde 16,1 ile Muğla ili olurken, yıllık nüfus artış hızı en düşük olan il ise binde 2,3 ile Kütahya'dır" diye konuştu.


Kütahya'nın bir önceki nüfus sayımında nüfusunun 577 bin 941 kişi olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Aralık, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs henüz yayılmadan önce kamuoyunu uyardığı için baskıyla susturulan doktor virüse yakalandı
İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'nın nüfusu 1 yılda bin 316 kişi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]