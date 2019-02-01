Kütahya'nın Nüfusu 577 Bin 941

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ADNKS 2018 sonuçlarına göre, Kütahya nüfusunu 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre artarak 577 bin 941 kişi olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ADNKS 2018 sonuçlarına göre, Kütahya nüfusunu 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre artarak 577 bin 941 kişi olduğunu açıkladı.



TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya nüfusunun 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre artarak 577 bin 941 kişi olduğunu, Kütahya'nın ili bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 0,7'sini oluştururken, en fazla nüfusa sahip 38. il konumunda olduğunu ifade etti.



Akyol," Kütahya'da yıllık nüfus artış hızı 2016-2017 döneminde binde -2,4 iken 2017-2018 döneminde binde 9,9 olarak gerçekleşmiştir.



2018 ADNKS sonuçlarına göre Kütahya'da erkek nüfusun oranı yüzde 49,3 (284 675 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,7 (293 266 kişi) olarak gerçekleşmiştir. Kütahya'da 2017 yılında 48 olan nüfus yoğunluğu, 2018 yılında da değişmeyerek 48 olarak gerçekleşmiştir.



2018 ADNKS sonuçlarına göre Ege Bölgesi illeri arasında nüfusu en yüksek olan il 4 Milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir ili olurken, nüfusu en düşük olan il ise 367 bin 514 kişi ile Uşak ilidir. Kütahya ili, 577 bin 941 nüfus büyüklüğü ile Ege Bölgesinde nüfusu en yüksek olan 7. il konumundadır" diye konuştu. - KÜTAHYA

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