1970 yılında yapılan vazo ve Atatürk anıtının taşınmasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yetkililerin hassasiyetine teşekkür ettiler.

Kütahya Belediyesi 'nin yatırım programında yer alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen Zafer Meydanı projesi başladı. Şehrin sembolü vazo ve Atatürk anıtı, günler süren titiz bir çalışma sonucu zarar verilmeden vinç yardımıyla bulundukları yerden sökülerek muhafaza altına alındı.

1970 yılında yapılan vazo ve Atatürk anıtının taşınmasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yetkililerin hassasiyetine teşekkür etti

Kütahya 'nın sembolü olan vazo ve Atatürk anıtı böyle taşındı

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya, Güncel, Son Dakika

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