Kütahya'da bağ evinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da bağ evinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

03.09.2022 16:20
Kütahya'da bağ evinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav merkez yakınındaki bir bağ evinde uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 27 kilogram kubar esrar ile 320 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan V.T. ve E.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da bağ evinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da bağ evinde uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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