Kütahya'da Altın Madeni İçin Yüzlerce Ağacı Kestiler

DİLAN KUTLU

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Örencik köyünde açılması planlanan altın madeni sahasındaki yüzlerce ağaç kesildi. Köylülerden Seyfi Akçakaya, "Yaklaşık 3 bin 700 tane çam ağacı katledilecek. Muhalefete de iktidara da sesleniyorum. Lütfen bu projeyi iptal ettirsinler. Lütfen bu ağaçları koruyalım" dedi.

Türk, İngiliz, Kanadalı, Katarlı ve Yunan ortaklı Zenit Madencilik'in Simav'ın Örencik köyünde açmak isteği altın madeni sahasında ağaç kesimi başladı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda toplamda 2 bin 560 ağaç keseceğini belirten şirket, 'ÇED Olumlu' ve kamulaştırma kararlarına ilişkin iptal davaları devam ederken Orman İşletme Müdürlüğü ekibiyle birlikte bölgede yüzlerce ağacı kesti.

Örencik köyünde açacağı madenden her yıl 850 kilogram altın çıkarmayı planlayan madenin ruhsat alanı 21 bin 850 dönüm. Toprakları için alınan acele kamulaştırmanın iptali için dava açan köylüler ve çevreciler, açılacak siyanürlü altın madenin bölgeye yıkım getireceğini ve köylerini terk etmek zorunda kalacaklarını belirterek madene karşı çıkıyor.

"LÜTFEN BU PROJEYİ İPTAL ETTİRSİNLER"

Kesilen ağaçların görüntülerini ANKA Haber Ajansı'yla paylaşan Örencikli Seyfi Akçakaya, "Yaklaşık 3 bin 700 tane çam ağacı katledilecek. Muhalefete de iktidara da sesleniyorum. Lütfen bu projeyi iptal ettirsinler. Lütfen bu ağaçları koruyalım. Çarşamba günü muhtarlıktan ilan edip, 'Maden sahasından ağaç almak isteyenler isimlerini yazdırsınlar' diye duyurdular" dedi.

NE OLMUŞTU

Türk, İngiliz, Kanadalı, Katarlı ve Yunan ortaklı Zenit Madencilik'in Türkiye'de iki önemli altın madeni projesi var. Bu projelerden biri Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kızıltepe'de, diğeri ise Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Örencik köyünde.

Örencik köyünün Zenit'e karşı mücadelesi 2019 yılından bu yana devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED dosyasını 8 Ekim 2021 tarihinde onayladı ve 28 Ekim 2021'de de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle köylülerin arazilerine acele kamulaştırılmasına karar verildi. Köylüler, bu kararların iptali için dava açtı.

ÇED raporunda toplamda 2 bin 560 ağaç keseceğini belirten şirket, 30 Haziran'da, 'ÇED Olumlu' ve kamulaştırma kararlarına ilişkin davalar devam ederken Orman İşletme Müdürlüğü ekibiyle birlikte köylülerin satmak istemediği arazilere giderek yaklaşık 9 bin ağacı kesmek için işaretledi ve yüzlerce ağaç kesildi. Şirket, kamulaştırma kararı köylülerce yargıya taşınmasına karşın 29 Temmuz'da arazilere beton döktü.