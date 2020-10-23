Çinili Cami'de güçlendirme çalışması başlatılacak - Son Dakika

Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun 1972'de yaptırdığı, kentin simgelerinden Çinili Cami'nin, bazı bölümlerinin deforme olması nedeniyle güçlendirilmesine karar verildi.

Merhum ressam Yakupoğlu'nun tüm eserleri ile mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) sahiplenilen cami, oluşan hasarlar nedeniyle geçici olarak ibadete kapatıldı.

Caminin geleceğiyle ilgili karar verilmesi amacıyla DPÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Barış Binici, Prof. Dr. Erdem Canbay, Prof. Dr. Erhan Altunel ve Doç. Dr. Mustafa Tolga Yılmaz'ın yer aldığı "Çinili Cami Bilim Kurulu" çalıştay düzenledi.

DPÜ yerleşkesindeki çalıştayda kurul üyesi akademisyenler, yaklaşık iki ay süren çalışmaların ardından Çinili Cami'nin güçlendirilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, çalıştayda yaptığı konuşmada, caminin mevcut halinin korunarak güçlendirilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından caminin yeniden ibadete açılacağını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Camiyi incelemeye gittiğimizde ana eksende büyük kaymalar olmadığını gözlemlemiştik. Akademisyenlerimiz, caminin ana ekseninde herhangi bir işlem yapılmadan ayağa kaldırılıp tekrar hizmete sunulabileceğini ifade etti. Minare kısmında ise büyük bir sorunun tespit edildiği belirtildi. Minare kısmının yeniden ele alınacağı görünüyor. Caminin etrafındaki fore kazıklar caminin radye temelini güçlendirmede fayda sağlayacak. Yapılacak çalışmada ana omurgada çok büyük bir oynama olmayacak. İçeriden kubbe de kasnak şeklinde desteklenecek ve kapatılacak."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da Çinili Cami'nin Kütahya için taşıdığı değeri bildiklerini ve yapının kaderinin belirlenmesi için titiz bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Çalıştaya katılan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Belediye Başkanı Alim Işık ise çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.