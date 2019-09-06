Kütahya'nın tanıtımı için sosyal medyada seferberlik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, kentin tanıtımı için "Kütahya Seni Bekliyor" sloganıyla hazırladığı projeyi tanıttı.

Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında Kütahya'nın tanınırlığını artırmak adına sosyal medyayı etkin kullanmanın fayda sağlayacağını dile getiren Erbaş, şunları söyledi:

"Allah, bir çok vilayete nasip olmayacak birçok güzellikleri bizlere bahşetmiş. Aizonai Antik Kenti, Frig Vadisi, Germiyan Sokağı, Hayme Ana Türbesi, Kütahya Kalesi, Kütahya Arkeoloji Müzesi, Çini Müzesi, Dumlupınar Müzesi, Dumlupınar Şehitliği ve Anıtı, Ulu Cami, Çinili Cami, Dönenler Meydanı, Murat Dağı Kaplıcaları dünyada tek. Murat Dağı, 1450 rakımla sıcak ve soğuk suyun olduğu dünyada tek dağ. Yoncalı Kaplıcaları, Eynal Kaplıcaları, Ilıca Harlek Kaplıcaları, Domaniç Ormanları, Gölcük Yaylası, Kütahya Hisarı, Topuk Yaylası, Hıdırlık, cimcik, güveç, Gediz Tarhanası, Simav dağ kestanesi, Emet Pidesi. Şu an gittikçe azalan hepinizin bildiği cücem eriği, Gelincik elması, labada dolması, Pazarlar ve Şaphane vişne ve kirazı şu anda sayamadığım yüzlerce güzelliğe sahibiz. Bunların tanınması ve tanıtılması gerekiyor."

Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden de kentin tanıtımı için yapılan her çalışmanın yanında olduklarını, belediye olarak bu anlamda çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Konuşmaların ardından, Erbaş ve Özden'in yanı sıra diğer katılımcılar da kentin tanıtımını içeren görselleri, "#KütahyaSeniBekliyor" sloganıyla aynı anda sosyal medya hesaplarında paylaştı.