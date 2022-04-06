Kütahya'nın tarihi Germiyan Sokağı'nda ramazan etkinlikleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'nın tarihi Germiyan Sokağı'nda ramazan etkinlikleri başladı

06.04.2022 16:22
Kütahya'nın tarihi Germiyan Sokağı'nda ramazan etkinlikleri başladı

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki yıl ara verilmesinin ardından ramazan etkinliklerine tarihi Germiyan Sokağı ev sahipliği yapıyor.

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki yıl ara verilmesinin ardından ramazan etkinliklerine tarihi Germiyan Sokağı ev sahipliği yapıyor.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, açılış programında yaptığı konuşmada, kente ait değerlerin bu tarihi sokakta sergileneceğini söyledi.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği de ifade ettiğini belirten Işık, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz yıl 2019'da ücretsiz olarak etkinliklerimizi Germiyan Sokağı'nda yapmıştık. Bunu bir gelenek haline getirelim dedik. Çünkü içinde bulunduğumuz bu ortam, şehrimize değer katan önemli bir kültür sokağımız. Kalan iki yıllık görev süremiz içinde sizlere ne söz verdiysek, onların tamamını yerine getirmek için canla başla, 24 saati dolu dolu yaşayarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Işık ve beraberindekiler stantları gezerek "hayırlı işler" diledi.

Etkinlikler halk oyunları ekibinin gösterisi ve Türk Halk Müziği konseri ile devam etti.

YORUMLAR
500
Başkan Alim Işık'tan kan bağışı kampanyasına destek Başkan Alim Işık'tan kan bağışı kampanyasına destek Kütahya'da Vazo Kule için ilk adım atıldı Kütahya'da Vazo Kule için ilk adım atıldı

Alim Işık, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'nın tarihi Germiyan Sokağı'nda ramazan etkinlikleri başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:06:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'nın tarihi Germiyan Sokağı'nda ramazan etkinlikleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement