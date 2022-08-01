Tavşanlı'nın Kışlademirli köyü mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan helikopterin yanı sıra karadan dozer, 3 su ikmal aracı, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 1 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: DHA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da orman yangını - Son Dakika

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