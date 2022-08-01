Kütahya'da orman yangını - Son Dakika
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Kütahya'da orman yangını

01.08.2022 16:37
Kütahya'da orman yangını

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü mevkindeki ormanda çıkan yangın, havadan helikopter desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü mevkindeki ormanda çıkan yangın, havadan helikopter desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Tavşanlı'nın Kışlademirli köyü mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan helikopterin yanı sıra karadan dozer, 3 su ikmal aracı, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangın, büyümeden kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 1 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangına kısa sürede müdahale edildiği belirtilerek, "Tavşanlı-Kışlademirli köyü civarında çıkan orman yangınına 7 dk içinde ilk müdahale yapıldı. Yeşil vatanımızı korumak için alevlerle savaşımız devam ediyor" denildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor Kütahya'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da orman yangını - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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