Kütahya'da trafik kazasında yaralanan Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde vefat etti - Son Dakika
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Kütahya'da trafik kazasında yaralanan Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde vefat etti

19.09.2022 16:37
Kütahya'da trafik kazasında yaralanan Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde vefat etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 11 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan Kıbrıs gazisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 11 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan Kıbrıs gazisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

8 Eylül'de, C.Ç'nin kullandığı 26 ABG 043 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya Çevre Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kıbrıs gazisi Ömer Çakır'a (69) çarptı.

Olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, sevk edildiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Gazi Çakır'ın cenazesi, Emet ilçesine bağlı Esatlar köyünde düzenlenecek törenin ardından yarın defnedileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da trafik kazasında yaralanan Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde vefat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da trafik kazasında yaralanan Kıbrıs gazisi Gaziler Günü'nde vefat etti - Son Dakika
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