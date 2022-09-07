Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

07.09.2022 12:10

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. yönetimindeki 43 ACH 947 plakalı otomobil ile çevre yolu üzerinde Kütahya istikametine seyir halinde iken, A.K. idaresindeki 43 U 3844 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tavşanlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazada, her iki araç sürücüsü yaralandı.

Tavşanlı Belediyesi ekipleri, yolun trafiğe kapanan kısmının yeniden açılması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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