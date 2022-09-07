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Kaza, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 43 ACH 947 plakalı otomobil, çevre yolu üzerinde Kütahya 'ya giden A.K. idaresindeki 43 U 3844 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI - Son Dakika

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