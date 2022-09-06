EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
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EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

06.09.2022 15:04
EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde maddi hasar meydana gelirken, yoğun dumandan etkilenen hastaneye kaldırıldı.

Ulucami Mahallesi Bayrak sokakta F.K.'ya ait 3 katlı evin birinci katında gece yarısı yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yoğun dumandan etkilenen N.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Tavşanlı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

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