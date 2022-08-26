Tavşanlı'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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Tavşanlı'da şüpheli ölüm

26.08.2022 09:56
Tavşanlı'da şüpheli ölüm

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 41 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 41 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Tavşanlı ilçesine iş için geldiği öğrenilen İbrahim Oğuz'dan yakınları haber alamadı. Yakın arkadaşları ve apartmandaki komşuları polisi arayıp haber alamadıkları İbrahim Oğuz için yardım istedi. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren polis, Oğuz'u ölü buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen İbrahim Oğuz'un cenazesi, savcılık incelemesi sonucu ailesine teslim edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

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Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu Türk eşinin ibadetlerinden etkilenen Kütahya'da yaşayan Japon kadın Müslüman oldu Türk eşinin ibadetlerinden etkilenen Kütahya'da yaşayan Japon kadın Müslüman oldu
Kaynak: İHA

İbrahim Oğuz, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da şüpheli ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da şüpheli ölüm - Son Dakika
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