Cenaze namazı dolayısıyla şehir merkezi trafiğe kapatıldı. Araç şoförü Kenan Yiğit ise Kütahya'da kılınan cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Trafik kazasında hayatını kaybedenler gözyaşları ve dualarla uğurlandı - Son Dakika

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