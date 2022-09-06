Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası evde maddi hasar oluşurken dumandan etkilenen N.K. isminde bir kişi de 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da yangın, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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