Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu

25.08.2022 20:34
Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Tavşanlı ilçesine iş için geldiği öğrenilen İbrahim Oğuz'dan (41) yakınları haber alamadı. Yakın arkadaşları ve apartmandaki komşuları polisi arayıp haber alamadıkları İbrahim Oğuz için yardım istedi. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren polis, Oğuz'u ölü buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen İbrahim Oğuz'un cenazesi, savcılık incelemesi sonucu ailesine teslim edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

İbrahim Oğuz, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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