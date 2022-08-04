Kütahya'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

04.08.2022 14:31
Kütahya'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3'er ay hapis cezası olan G.E. (45) ve H.Ç'nin (69), Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda G.E ve H.Ç'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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