Hafif ticari araç, su kanalına devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hafif ticari araç, su kanalına devrildi: 1 yaralı

28.07.2022 12:46
Hafif ticari araç, su kanalına devrildi: 1 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç su kanalına devrildi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç su kanalına devrildi. Araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Yavuz G. yönetimindeki 28 ABD 957 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle su kanalına devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan araçtaki Murat E., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
BAE'de etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi BAE'de etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: DHA

Tavşanlı, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç, su kanalına devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:50:04. #1.13#
SON DAKİKA: Hafif ticari araç, su kanalına devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement