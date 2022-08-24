Tavşanlı'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

24.08.2022 19:48
Tavşanlı'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık zanlıları, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık zanlıları, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir büfeden hırsızlık yapan şahıslar, 17 iş yerinden temin edilen güvenlik kamera görüntülerinden tespit edildi. Kamera görüntüleri neticesinde şüpheli şahısların anlık gafletinden faydalanıp maskesini çıkartması ile olay aydınlığa kavuştuğu belirtildi. Şüpheli şahıslardan Ö.F.P isimli şahsın ikametinde yapılan aramada olay anında giydikleri kıyafetler eldiven ve çaldığı sigaralar ele geçirildi. Diğer şüpheli şahıs H.O. ise Kütahya Yoncalı'da yakalanarak Tavşanlı'ya getirildi.

Şüpheli şahsın çantasında bulunan gözlük kutusundan ise işyerinden çalmış olduğu paralar ile aldığı uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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