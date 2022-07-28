Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika
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Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü

28.07.2022 12:52
Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Karaköy ile Derecik köyü arasında bulunan boş arazide yangın çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Karaköy ile Derecik köyü arasında bulunan boş arazide yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 2 dekarlık arazi alanda etkili olan arazi yangını rüzgarın ters esmemesi ve Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipilerinin de kısa sürede müdahalesi ile yangın ekili alana ulaşmadan kısa sürede söndürüldü.

Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangında sadece boş arazi yandı. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında İlçe Jandarma ekipleri de vatandaşları yangına yaklaşmamaları konusunda uyararak çevre güvenliği sağladı.

Yangın yaklaşık bir saat içinde söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika
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