Kaza, Tavşanlı-Kütahya Karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan K. (43) idaresindeki 43 HT 363 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Süleyman K. (65) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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