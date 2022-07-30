Edinilen bilgiye göre Tavşanlı - Kütahya karayolunun 5. kilometre Kayı köy kavşağında Mustafa S. yönetimindeki 43 LL 843 plakalı araç ile Tavşanlı ilçesi istikametinden Kütahya ili istikametine seyreden, Kayı köyü kavşağına geldiği esnada Kayı köyü istikametinden Tavşanlı ilçesi istikametine kavşakta dönüşünü tamamlamak üzere olan Alaaddin K. idaresindeki 43 ACV 056 çekici ve buna bağlı 43 ABG 104 plakalı süt tankerinin sol arka kısmına çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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