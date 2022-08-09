Kütahya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

09.08.2022 13:54
Kütahya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mehmet Çetin yönetimindeki 06 BLD 408 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 18. kilometresindeki kavşakta Ahmet Atay'ın kullandığı 43 NR 110 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Çetin ve Atay'ın yanı sıra otomobilde bulunan Şerif Mehmet, Niyazi Çetin ve Gökhan Rengin yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı Tavşanlı'da Yörük ve Türkmen Şenliği Tavşanlı'da Yörük ve Türkmen Şenliği
Kaynak: AA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kütahya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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