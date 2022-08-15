Edinilen bilgiye göre, Kamil G. İdaresindeki 43 ACM 180 plakalı otomobil Kükürtlü Caddesinden çevre yoluna dönüş yaptığı esnada şehir içinden Balıkesir yolu istikametine gitmekte olan A. G. idaresindeki 43 S 2194 plakalı servis otobüsü ile çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.Kazada otomobil sürücüsü Kamil G. ağır yaralandı.Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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