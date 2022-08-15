Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

15.08.2022 16:16
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza çevre yolu Kükürtlü caddesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kamil G. İdaresindeki 43 ACM 180 plakalı otomobil Kükürtlü Caddesinden çevre yoluna dönüş yaptığı esnada şehir içinden Balıkesir yolu istikametine gitmekte olan A. G. idaresindeki 43 S 2194 plakalı servis otobüsü ile çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.Kazada otomobil sürücüsü Kamil G. ağır yaralandı.Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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