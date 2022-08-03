Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki 43 YD 134 plakalı otomobil ile çevre yolu üzerinde Kütahya istikametine seyir halinde iken, A.A. idaresindeki 43 HP 554 plakalı motosiklet ile Adliye kavşağında çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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