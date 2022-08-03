Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

03.08.2022 12:15
Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Adliye kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki 43 YD 134 plakalı otomobil ile çevre yolu üzerinde Kütahya istikametine seyir halinde iken, A.A. idaresindeki 43 HP 554 plakalı motosiklet ile Adliye kavşağında çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü A.A. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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