Tavşanlı'da kaçak tütün ve makaron operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Tavşanlı'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

19.08.2022 15:51
Tavşanlı'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda toplam 12 bin 538 adet makaron, 42 kilo 410 gram kaçak tütün ve 0.73 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda toplam 12 bin 538 adet makaron, 42 kilo 410 gram kaçak tütün ve 0.73 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama neticesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve araç sahibi N. E. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, şoför koltuk paspasının üstüne atılmış vaziyette 0.73 gram metanfetamin ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan pipe, 30 Kilo 990 gram kıyılmış tütün, 7 bin 598 adet içi doldurulmuş makaron, şüpheli şahsın işyerinde yapılan aramada ise, 11 Kilo 420 gram kıyılmış tütün, 4 bin 940 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Domaniç'te Kayı alplerinin dünyaya gözünü açtığı çamlık çocuk sesleriyle yankılandı Domaniç'te Kayı alplerinin dünyaya gözünü açtığı çamlık çocuk sesleriyle yankılandı Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Gediz'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da kaçak tütün ve makaron operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:51:59. #1.12#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da kaçak tütün ve makaron operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement