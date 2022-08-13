Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede uyuşturucu kullanımını önlemek amaçlı yapılan çalışmalar neticesinde, Çukurköy Sanayi sitesi içerisinde şüpheli şahısların düzenek kurarak uyuşturucu kullanmak amaçlı toplandıkları şeklinde bilgisi edinilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon sonucu E.M., H.Ö., E.G. ve E.G. isimli şüpheliler uyuşturucu içiminde kullanılan payp ve içerisinde bir miktar metamfetamin maddesi ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da uyuşturucu kullanmak amacıyla toplanan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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