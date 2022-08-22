Edinilen bilgiye göre, Bursa 'nın Harmancık ilçesinden Tavşanlı ilçesi istikametine seyreden İ. Bulduk yönetimindeki 26 GH 237 plakalı otomobil Harmancık-Tavşanlı yolunun 22. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Kahrıman (49) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü İ. Bulduk (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan yaralılar, N. Bulduk (42), F. Kahrıman (13), Z. A. Bulduk (8) ve M. S. Bulduk (5) kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Harmancık, Tavşanlı, Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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