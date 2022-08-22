Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

22.08.2022 15:10
Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Tavşanlı'daki kazada yaralanan İbrahim B. Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İbrahim B'nin hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Tavşanlı'da dün, İbrahim B. yönetimindeki 26 GH 237 plakalı otomobil, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 22. kilometresinde menfeze devrilmişti.

Araçtaki Ayşe K. kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü İbrahim, eşi Necla (42), çocukları Zeynep Ahsen (8) ve Muhammed Said B. (5) ile Feyza Nur K. (13) ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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