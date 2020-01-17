Kütahya'nın termal tesislerinde yarıyıl tatili hareketliliği

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Kütahya'daki tesislerde sömestir tatilinin yüzde 100'e varan dolulukla geçmesi bekleniyor.

Kaplıcalarıyla ünlü Simav, Emet, Gediz, Tavşanlı ve Kütahya merkezdeki tesislerde, yarıyıl tatili dolayısıyla rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Çocuklarının stres atıp güzel vakit geçirecekleri merkezler arayan aileler, mevsim itibarıyla en fazla ilgiyi termal tesislere gösteriyor.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilin Türkiye'nin en kıymetli termal sularına sahip olduğunu söyledi.

Kentteki termal kaynaklardan çıkan suyun asırlardır şifa dağıttığını belirten Işık, şöyle konuştu:

"Zengin minerallerden dolayı ilimizin termal ve şifalı suları özellikle kış aylarında daha fazla tercih ediliyor. Kütahya'nın büyük bölümü termal kaynaklara sahip. Kent merkezinde Yoncalı ve Ilıca termal turizm merkezleri var. Tatil dolayısıyla il genelindeki otellerin rezervasyonları büyük oranda doldu. Belediyemize ait Ilıca'daki otelimizin doluluğu önceki tatillerde olduğu gibi yüzde 100'e ulaştı."

Ilıca kaplıcalarında, Kütahya Belediyesine ait Harlek Termal Otel'in Müdürü Yavuz Batuhan Çağrıcı da kış ayına denk gelen sömestir tatilinin termal hizmet veren işletmelere ilgiyi artırdığını vurguladı.

"Termal suyu doğadan çıktığı şekliyle hizmete sunuyoruz"

Karaderili Şirketler Grubunca işletilen 250 yatak kapasiteli Emet Termal Otel'in müdürü Ramazan Sezer, tatil dolayısıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirler başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinden gelecek misafirleri ağırlayacaklarını ifade etti.



Özellikle ailelerin kış aylarında çocuklarıyla termal tesisleri tercih ettiğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Emet'te çıkan termal suların sıcaklığı 37 ila 40 derece arasında değişiyor. Termal suyu doğadan çıktığı şekliyle hiç bekletmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu nedenle çeşitli rahatsızlıkların hızla iyileştiği biliniyor. Emet'teki termal kaynaklarımız Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızca tercih ediliyor. Tatil nedeniyle otelimizin rezervasyonları yüzde 75 doluluğu yakaladı. Birkaç gün içinde bu doluluğun yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz."

Sezer, Gediz ilçesinde 1970 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Emet'te ortaya çıkan ve kendiliğinden yosun ürettiği için "yosunlu termal su" olarak anılan kaynağın da özellikle tercih edildiğini sözlerine ekledi.