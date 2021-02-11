Kütahya'nın "üretken elleri" salgın sürecinde de boş durmadı - Son Dakika

Kütahya'nın "üretken elleri" salgın sürecinde de boş durmadı

11.02.2021 11:03
Kütahya'nın

Kütahya'da yaklaşık 3 yıl önce kurulan Üretken Eller Kütahya Kadın Kooperatifi tarafından pazarlama desteği verilen kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinde kalarak daha fazla üretim yapma şansı yakaladı.

Kütahya'da yaklaşık 3 yıl önce kurulan Üretken Eller Kütahya Kadın Kooperatifi tarafından pazarlama desteği verilen kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evlerinde kalarak daha fazla üretim yapma şansı yakaladı.

El işi ürünlerini kentteki bir alışveriş merkezi ile İstanbul Mısır Çarşısı'nda kendilerine tahsis edilen mağaza ve dükkanlarda kooperatif aracılığıyla pazarlayan kadınlar, salgın sürecinde genellikle internetten satış yapma imkanı buldu.

Kooperatifin yönetim kurulu üyesi Nevin Işık, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır takı tasarımı ve el sanatları ile uğraştığını söyledi.

Üyelerin salgın döneminde üretmeyi sürdürdüğünü belirten Işık, şöyle konuştu:

"Kooperatifi kurduktan sonra evlerinde havlu, iğne oyası, yöresel yiyecekler, ev dekoratif ürünleri, takı ve hobi eşyası gibi ürünleri üreten ev hanımları ile buluşmaya başladık. Üretimlerini pazarlama sıkıntısı yaşayan kadınlar kooperatif aracılığıyla ürünlerini daha kolay satabiliyor. Malum salgın süreci toplumda hemen her kesimi etkiledi ancak kadınlarımız bu salgını adeta fırsata çevirdi ve evlerinde kalarak üretmeye devam etti. Biz de kooperatif olarak bu ürünlerin satışını yapıyoruz."

"Genellikle evde olduğumuz için çokça üretim yaptım"

Çeyiz sandıkları, ev dekorasyon eşyaları, kapı süsleri üreten Sevil Erpolat da salgın sürecini avantaja çevirdiğini dile getirdi.

Çalışmalarını evde sürdürdüğünü anlatan Erpolat, "İnsanların bir şeyleri bahane edip kabuğuna çekilmemesi lazım. Özellikle kadınlar çalışıp güzel şeyler üretebilir. Biz de bunu yaptık, çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz." dedi.

Nesrin Balta ise 28 yıldır iğne oyası yaptığını aktararak, daha önce kendi imkanlarıyla yürüttüğü pazarlama işini kooperatif çatısı altında yoğunlaştırdığını belirtti.

Şimdi çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırabildiğini vurgulayan Balta, "Salgın nedeniyle genellikle evde olduğumuz için çokça üretim yaptım. El işlerimi kooperatifimizin açtığı mağaza ve dükkanlarda sergileme, pazarlama imkanım var." ifadelerini kullandı.

Özel günler için süslenmiş, kişiye özel tasarımlı çikolatalar hazırlayan Özge Coşkun ise kooperatifle yaklaşık 2 yıl önce tanıştığını bildirdi.

Salgının yaşattığı olumsuzluklara rağmen üretime devam ettiğine değinen Coşkun, kooperatif aracılığıyla satışlarının arttığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'nın 'üretken elleri' salgın sürecinde de boş durmadı - Son Dakika


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