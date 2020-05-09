Kütahya'nın vizyon projeleri hayata geçiyor - Son Dakika

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nin hazırlık aşamasındaki projeleri ile ilgili saha incelemelerinde bulundu.



Kütahya Belediyesi'nin Vizyon projeleri arasında yer alan Kanal Kütahya, Vazo Kule, Vadi Kütahya, Atlı Spor Tesisleri Yeni Sosyal Donatı Alanı, Ilıca Sefa Kent projesinin 1. Etabı olan Günü Birlik Tesisleri projesi ile ilgili düzenlenen saha gezisinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, birim müdürlerinden hazırlık çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.



Başkan Işık, ilk olarak bölgenin en geniş ve uzun kanalının şehre kazandırılacağı Kanal Kütahya projesinin saha incelemesinde bulundu.



Daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü'nün uhdesinde olan ve 20 yıllığına yeniden Kütahya Belediyesi'ne tahsisi gerçekleşen 34 bin metrekarelik alana inşa edilecek Ilıca Sefa Kent projesinin 1. Etabı olan Günü Birlik Tesisleri projesinin uygulanacağı alanı gezen Başkan Işık, proje ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Işık, Etüd Proje Müdürlüğü tarafından proje hazırlık çalışmaları devam eden Kütahya'nın çini, porselen, seramik, yöresel el işlemesi ve tarımsal ürünlerinin tanıtım ve satış merkezi haline getirilmesi sağlanacak olan Vazo Kule projenin inşa edileceği bölgeyi yerinde inceledi.



Atlı Spor Tesisleri Yeni Sosyal Donatı Alanı projesi ve Atakent Vadi projesinin uygulanacağı alanları da gezen Başkan Işık'a, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ömer Köse ile birim müdürleri eşlik etti. - KÜTAHYA