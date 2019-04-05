Kütahya'nın Yeni Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Görevi Devraldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Kütahya Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Alim Işık, görevi Kamil Saraçoğlu'ndan devraldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Kütahya Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Alim Işık, görevi Kamil Saraçoğlu'ndan devraldı.



Alim Işık, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve partililer, cuma namazı sonrası Atatürk Bulvarı üzerinde bir araya gelerek, belediye binasına doğru yürüyüşe geçti.



Tekbir ve sloganlarla belediye binasına gelen Işık'ı makam odası girişinde 5 yıl AK Parti'den Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kamil Saraçoğlu karşıladı.



Işık'a çiçek takdim eden Kamil Saraçoğlu, "31 Mart'ta yapılan seçimler demokrasimiz açısından çok çok önemli. Seçimleri demokrasimizin, milletimizin bayramı olarak gördük. Halkımızın tercihi herkesin başının üzerinde olması gereken bir durumdur diye düşünüyoruz. Bu nokta itibari ile hem şehrimizde, Kütahya'mızda tüm ilçeleriyle beraber hem belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis seçimlerini gerçekleştirdik. Halkın iradesi bu şekilde yansıdı. Nasıl ki görevler devralınıyorsa bir gün de o devir işlemi gerçekleştiriliyor. Biz de burada Kütahya'mızda seçilen MHP Belediye Başkan adayımız Alim Işık Bey'e görevimizi devrediyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden bu güne kadar, hatta o gün Alim Bey ile karşı karşıya rakiptik. Bize nasip olmuştu ve 5 yıl boyunca Kütahyalı hemşehrilerimize hiç parti ayrımı yapmadan, kişi ayrımı yapmadan, zengin, fakir ayrımı yapmadan görevimizi yapmanın gururu ve sevinci içindeyiz. Asla zenginlerin yanında yer almadık. Hatta onlarla bu dönemde kavgalarımız oldu. Doğru kavgalar yaptık, milletimiz için yaptık, Kütahya'mız için yaptık. Aynı şey olsa yine yapmaya devam ederiz" dedi.



"İTTİFAKIN RUHUNA UYGUN HAREKET ETTİK"



5 yıl boyunca uyumlu bir çalışma sergilediklerini kaydeden Kamil Saraçoğlu, "Biz görev yaparken de Kütahya'ya hizmet ederken de hep aldığımız kararlarda 245 bin kişinin hakkını, hukukunu ve onların adaletini sağlamak için burada görev yaptık. İnşallah bundan sonra da aynı görevleri şu anda devrettiğimiz Alim Bey'in yapması en büyük dileğimiz ve arzumuz. Hem Türkiye'de hem Kütahya'da bir ittifak oluştu. İttifakın ruhuna uygun hareket edildiğini gördük. Bizim açımızdan da diğer partiler açısından da bu gerçekleştirildi. Bundan dolayı sevinçliyiz. Bu nokta itibari ile biz görevimizi bitiriyoruz ve 5 yıl boyunca bizim belediye meclisimizde 18 AK Partili, 13 MHP Meclis üyesi ile beraber çalıştık bu dönem içinde aldığımız kararların yüzde 99'un üzerindeki kararı biz oy birliği ile aldık. Çünkü Kütahyalı için çalışıyorlar. İnşallah bundan sonra da aynı kararları, aynı heyecanı yeni dönemde gelecek arkadaşların sağlamasını diliyorum" diye konuştu.



"RABBİM, DAHA GÜZEL İŞLERE İMZA ATMAYI NASİP ETSİN"



Belediye Başkanı seçilen Alim Işık'ı tebrik etitğini ifade eden Kamil Saraçoğlu, "Yaptığımız projeleri hayata geçirme konusunda azimli davrandık. Gördüğümüz bu binayı Kütahya için yapmıştık. Kendi paramızla yapmadık, Kütahyalının parasıyla ve Kütahya'ya hizmet için yaptık. Bir sürü şey söylediler, kendine saray yapıyor dediler. Kendimize saray yapmadığımızı şu an itibari ile görüyoruz ve burada inşallah hayırlı işlere imza atmayı rabbim sizlere nasip etsin.



Eğer bundan sonra bize bir görev düşerse, belediye ile ilgili, Kütahya ile ilgili, hemşehrilerimizle ilgili hangi konuda olursa olsun biz şu andaki yönetimin, başkanın yanındayız, ona destek veririz, onun yanda olmaya gayret gösteririz. Bunun bu şekilde bilinmesini istiyoruz. Seçimlerin ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kütahya'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başta Belediye Başkanımız Alim Bey'i tebrik ediyorum, seçilen meclis üyelerimizi hangi partiden olursa olsun hepsini tebrik ediyorum. El birliği ile inşallah daha güzel işlere imza atmayı rabbim onlara nasip etsin. Rabbim bu yönetimin yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.



"DEVLET İŞİ BÖYLEDİR, BİRİLERİ YAPACAK, DİĞERLERİ ONUN ÜZERİNE KOYACAK"



Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise sözlerine başlamadan önce parti rozetini çıkardı ve bundan sonra belediye başkanı olarak konuşacağını ifade ederek şunları kaydetti: "Başkanımızın nazik devir teslim töreni ve yaptığı konuşma için kendisine teşekkür ederiz. Sözlerime başlamadan önce milletimize verdiğimiz sözün gereği olan parti rozetimi çıkarıyorum, bundan sonra belediye başkanı olarak konuşacağım. Bu seçimde görev alan başta belediye başkan adaylarına, meclis üyesi adaylarına, il genel meclis üyesi adaylarına ve sayın muhtar adaylarına yaptıkları olgun seçim kampanyası nedeniyle teşekkür ediyorum. Kazananlara da hayırlar getirmesi temennisiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu vesile ile milletimizin hizmetinde 5 yıl görev yapan değerli başkanımız ve birlikte çalıştığı meclis üyelerine, beraber görev yaptığı belediye başkan yardımcılarına ve müdür arkadaşlarımıza, belediye personelimizin tamamına teşekkür ediyorum böyle bir güzel eseri Kütahya'mıza kazandırdılar.Devlet işi böyledir. Birileri yapacak, diğerleri onun üzerine koyacak, bundan sonra inşallah biz de güzel eserler ilimize kazandırıp bizden sonra gelen arkadaşlarımıza devredeceğiz. Bu vesile ile seçim sonuçlarının bir kez daha Kütahya'mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepimiz birçok proje vaadinde bulunarak bu kampanyayı geçirdik. İnşallah biz milletimize verdiğimiz bu sözü tutmanın mutluluğunu 5 yıl sonra aynen Kamil Başkanım gibi yaşayacağız diye umut ediyorum. O da 5 yıl önce böyle bir belediye hizmet binasını yapacağı sözü vermişti, biz de vermiştik ona nasip olmuştu. İnşallah biz de bu 130 adet projenin tamamlandığı günü hep birlikte yaşar, milletimize hayırlı olsun demenin onurunu yaşarız. Hayırlı uğurlu olsun, Allah hepimize hayırlı eylesin" ifadelerini kullandı.



Işık, daha sonra aracına kadar giderek, Kamil Saraçoğlu'nu uğurladı. - KÜTAHYA

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